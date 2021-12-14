TRABZON (İHA) - Saadet Zinciri Operasyonu'nda 2. perde

Çok sayıda kişiyi "Kar payı vereceğim" diyerek yaklaşık 450 milyon lira dolandıran yapının içinde yer aldığı belirlenen 2. sınıf emniyet müdürü adliyeye sevk edildi

TRABZON - Trabzon'da kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandıran yapının içinde yer aldığı belirlenen ve dün Ankara'da gözaltına alınarak Trabzon'a getirilen 2. sınıf emniyet müdürü K.A., Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "saadet zinciri" yapısıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen K. A., Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün Trabzon'a getirildi. Bir çok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak kar payı vermek maksadıyla oluşturduğu "saadet zinciri" yapılanmasıyla insanları dolandırdığı tespit edilen Başak Ş. isimli şahıs 22 Ekim'de Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda aralarında babası Zekai Ş.'nin de bulunduğu 18 kişi ile birlikte yakalanmıştı.

Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Ş. ile kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Başak Ş. ve babası tutuklanmış, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Emniyet Genel Müdürlüğü eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen K.A, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün Trabzon'a getirildi. K.A. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.