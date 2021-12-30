Saadet zinciri ile 200 milyonluk vurgun yapan kuyumcu: İcra kaldırılsın, zararları gidereceğim

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, 'Paranızı işleterek, size banka faizinin çok üzerinde kar payı verelim' diyerek saadet zinciri modeliyle esnaf, emniyet ve yargı mensubuyla birçok kamu çalışanının birikimlerini toplayıp 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, kuyumcu Zülküf Ortaç, "Arsamız var, icranın kaldırılması durumunda müteahhitle anlaşıp zararları gidereceğim" dedi.

Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf Ortaç, ağabeyi Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel, 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasıyla ortadan kayboldu. Paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayınca dolandırıldıklarını düşünen 51 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.