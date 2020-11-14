Saadet Partisinin Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan oldu
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Saadet Partisinin Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan oldu

14.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:06
Saadet Partisinin Teşkilat Başkanı Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisinin Teşkilat Başkanlığına Mahmut Arıkan getirildi.

Saadet Partisinin Teşkilat Başkanlığına Mahmut Arıkan getirildi.

Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hasan Bitmez'in, görevini Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan'a devrettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Bugüne kadar Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Hasan Bitmez Bey'e teşekkür ediyor, görevi yeni devralan Mahmut Arıkan Bey'e başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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