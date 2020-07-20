Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz.

Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü
20.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:11

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, partisinin kuruluşunun 19'uncu kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, önce ahlak ve maneviyat, üreterek kalkınma, şahsiyetli dış politika ilkesiyle yola çıktıklarını ve bu yolda yürümeye devam ettiklerini belirtti.

Düşmanlaştırma ve ötekileştirmeden kardeşlik ve kucaklaşma, hak, adalet, dürüstlük ve şeffaflık, fikir ve inanç hürriyeti ilkelerini tavizsiz bir şekilde savunduklarını vurgulayan Karamollaoğlu, Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı krizler ve badireler karşısında hakkı, adaleti ve bir arada yaşamayı reçete olarak tüm kesimlere sunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Saadet Partisinin siyaset anlayışının, günü kurtarmak olmadığını, geleceği toplumun faydası istikametinde şekillendirme gayreti, reel politik değil hakkın ölçü alınması olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bundan dolayı ülkemiz güzel günlere kavuşacaksa bu ancak Saadet Partisinin ortaya koyduğu ilkelerin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Biz bu ülkenin geleceği için kelebeklerin kanat çırpışı misali çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz.

19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz. İnanıyorum ki bu anlayış ve hedeflerle; Saadet Partisi ülkemizin geleceğinin sigortası olmaya devam edecektir. Bu vesileyle merhum hocamız ve genel başkanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyor, Saadet Partisine gönül veren herkesi kutluyorum."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Teknoloji
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güncel
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 3. Sayfa
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım
Daha Fazla Joe Carr E-gameshow Roza Sabah Ali Yavuz Kol
Şu an buradasınız: Saadet Partisinin kuruluşunun 19. yıl dönümü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 13:56:57. #1.14#
title