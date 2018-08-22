Saadet Partisine Bayram Ziyaretleri

AK Parti, MHP, CHP, DP, BBP, İYİ Parti, Vatan Partisi, HDP, DSP ve HÜDAPAR heyetleri, Saadet Partisine bayram ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen heyetleri, Tanıtmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ağırladı.

Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kadın Kolları MKYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara'dan oluşan AK Parti heyetinin ziyaretinde, TBMM'deki milletvekili sayısı ve milletvekillerinin oturacakları alandaki yer sıkıntısına ilişkin konular gündeme geldi.

CHP ve MHP'nin ziyareti

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'den oluşan CHP heyeti de Saadet Partisini ziyaret etti.

Milletvekili Karaduman'ın iktidarı eleştirerek, yüklendikleri misyonun önemine vurgu yapması üzerine Kuşoğlu, milletvekillerinin hepsinin üzerine büyük görevler düştüğünü belirtti.

Kuşoğlu, "Saadet Partisini temsil eden iki arkadaşımız olarak daha da yoğun bir sorumluluk altındasınız. Farklılığı mümkün oldukça ortaya koyarsanız biz de destek oluruz, inşallah. Hep beraber hayırlı işler yaparız." diye konuştu.

Saadet Partisini, MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Koçak ziyaret etti.

Şehitlere başsağlığı, yakınlarına sabır dileyen Depboylu, vatanın, milletin beraberliği ile bütün sorunların aşılacağını ifade etti.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğine değinen Depboylu, "Bu dönemde bizi içten de dıştan da kuşatmaya çalışıyorlar. Coğrafya zor, Türkiye'nin misyonu zaten hep zor olmuştur ama biz siyasi partiler olarak bu misyonda yerimizi doğru almalı ve nihayetinde de bu milletin birliği, beraberliği için doğru adımlar atabilmeliyiz. Gelecek kuşaklar bize emanet. Tarihimiz, kültürümüzle birlikte bütün bunların üstesinden geleceğimizi, sorunları çözeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Ağdağ ise "Terörle mücadelede Türkiye son dönemde önemli aşamalar kaydetti. Aslında bunlar önceden beri yürütülmesi gereken çalışmalardı. Teröre ve teröre imkan tanıyacak konulara müsamaha göstermek devletlerin yapmaması gereken bir durumdur, hafife alınacak bir konu değildir. Son dönemdeki İHA'ların ve SİHA'ların kullanımıyla beraber askerimizin de daha profesyonel yaklaşmasıyla beraber terörde çok önemli bir mesafe kat edildi. Bu ülkemiz adına memnuniyet verici." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer partiler

Saadet Partisine ayrıca Demokrat Parti (DP) Teşkilat Başkanı Ertan Küçükkaya, Vatan Partisi Örgütlenme Büro Başkanı Savaş Oruç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, HDP Adana Milletvekili Kemal Pekgöz ve HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük başkanlığındaki heyetler de ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumu, yerel seçim konuları gündeme geldi.