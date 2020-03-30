Saadet Partisinden tarım sektörüne yönelik tedbir önerileri
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Saadet Partisi, Güncel

Saadet Partisinden tarım sektörüne yönelik tedbir önerileri

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, köylerde toprağın orta yaşın üzerindeki çiftçiler tarafından işlendiğine işaret ederek, "Hatta önemli bir kısmı 65 yaş ve üstündedir.

30.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:52
Saadet Partisinden tarım sektörüne yönelik tedbir önerileri

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, köylerde toprağın orta yaşın üzerindeki çiftçiler tarafından işlendiğine işaret ederek, "Hatta önemli bir kısmı 65 yaş ve üstündedir. Bu nedenle 65 yaş ve üzeri de dahil olmak üzere sokağa çıkma yasağı, tüm çiftçi vatandaşlarımız için uygulanmamalıdır." dedi.Tekir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi sürenlere sağlık ve afiyet dileyerek, salgınla mücadele sürdüren başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün kamu görevlilerine teşekkür etti.

Kriz dönemlerinde tarımsal faaliyetlerin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Tekir, "Tarımsal faaliyetlerde ortaya çıkacak aksamalar virüs salgınından çok daha önemli, derin, kalıcı yaralara neden olabilecektir." ifadesini kullandı.

Tekir, köylerde toprakların orta yaşın üzerindeki çiftçiler tarafından işlendiğine dikkati çekerek, "Hatta önemli bir kısmı 65 yaş ve üstündedir. Bu nedenle 65 yaş ve üzeri de dahil olmak üzere, sokağa çıkma yasağı, tüm çiftçi vatandaşlarımız için uygulanmamalıdır." dedi.

Tekir, partisinin tarım sektörüne yönelik tedbir önerilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Çiftçiye milli gelirden, mevcut kanunlar muvacehesinde ayrılması gereken ve 45 milyar lirayı bulan payı bu yıl tam olarak ve ivedilikle aktarılmalıdır. Bu paranın amacına uygun etkili ve verimli kullanımı da kontrol edilmelidir.

Çiftçilerin ve esnafın kredi borç ödemeleri ertelenmeli, kredi vadeleri makul düzeye yükseltilmeli ve kredi borçları faizsiz olarak yeniden yapılandırılmalı, icra aşamasına gelmiş olan işlemler durdurulmalı, ihtiyacı olan her çiftçiye faizsiz kredi desteği sağlanmalı, tohum, yakıt, gübre ve ilaç desteği çiftçilere faizsiz verilmeli."

Kaynak: AA

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