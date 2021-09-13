Saadet Partisinden Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Saadet Partisinden Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Saadet Partisinden Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Saadet Partisi, hastaneye kaldırılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Saadet Partisi, hastaneye kaldırılan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Partiden yapılan açıklamada, Asiltürk'ün bugün İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlandığı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Doktorların gerekli tüm müdahaleleri yaptığı kaydedilen açıklamada, "Camiamız müsterih olsun, hamdolsun sağlık durumu şu an iyi durumdadır. Duamız ve temennimiz en kısa sürede tedavi sürecinin tamamlanarak taburcu olmasıdır." ifadelerine yer verildi.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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