Saadet Partisinden açıklama
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Saadet Partisinden açıklama

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kentin sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Saadet Partisinden açıklama
08.06.2020 21:38 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:42

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, kentin sorunlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, "Herkes kahvaltısını yaptıysa şimdi asıl gündemimize dönebiliriz. İlimizde kahvaltı sofrasına ekmek, peynir, zeytin koyamayacak insanlar var, işsizlik hat safhada, iş yerini kapatmak zorunda kalanlar haddinden fazla, sosyal yardımlarla ya da vatandaşların yardımıyla geçinmek zorunda kalanların haddi var hesabı yok. Bu şehrin en önemli sorunu konusunda adım atması gerekenler ne yazık ki suni gündemlerle günlerini geçirmektedir. Bir milyon 200 binin üzerinde nüfusuyla Doğu Anadolu'nun en büyük şehri olan Van işsizlikte Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Van gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) 80. sırada, sağlıkta 80. sırada, eğitimde 78. sırada, insani gelişmekte 78. sırada, ekonomik gelişmekte 75. sırada bulunmaktadır.

Sınır kenti olmasına karşın yanı başındaki İran'dan yeterince istifade etmemektedir. Sanayi kuruluşları konusunda Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında bir tane bile kuruluşu olmamakla birlikte, biliyoruz ki ilk binden de ne yazık ki herhangi bir sanayi kuruluşumuz yoktur. Birçok kişinin işi olmamakla birlikte bir o kadar kişi de çok düşük ücretle yılın belirli zamanlarında İş-Kur aracılığıyla düşük ücretle çalışmak zorundadır. 18 yıllık iktidarları döneminde fabrika yapmayanlar, olan fabrikaları kapatmıştır, fabrikaların arsalarını da yok fiyatına satmıştır. En büyük marifet olarak adliye lojmanlarını yapmış, o binaları da çürümeye terk edilmiştir. Yol yapmakla övünenler, Van çevreyolunu yarım bırakmış, bir de üstüne olmayan çevreyolunun mağdurlarını oluşturmuştur. Otopark sorununu çözmek için otopark yapıp daha sonra da milyonlarca harcayarak otoparkı iş merkezine çevirmiş, şehrin ortasında ucube bir bina icat etmiştir. Kentin en merkezi yerinde milyonlarca para harcayarak kullanılamayacak bir AVM yapmıştır. Marifetleri saymakla bitmeyecek olan iktidarın seçilmiş ya da atanmışları, kent meydanı adı altında kentin tarihi müzesini yıkıp yine milyonlarca parayı heba etmiştir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak kentin sözde milletvekillerine, büyükşehir belediye başkanı başta olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarına, Van TSO ve diğer STK'lara çağrıda bulunuyoruz. Oturduğunuz bu makamlar size emanet edilmiştir, bu bilinçle hareket etmenizi ve Van'ın sorunlarına çare üretmeye davet ediyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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