Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Erdoğan'ı tebrik etti
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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Erdoğan'ı tebrik etti

24.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:22
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk, Erdoğan'ı tebrik etti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Alınan bilgiye göre, Asiltürk, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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