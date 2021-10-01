Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün vefatının ardından hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün (86) vefatının ardından hastaneye başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, Asiltürk'ün devlet ve siyaset hayatının mümtaz şahsiyetlerinden olduğunu belirterek "Bana hep müşfik davranmıştır. İçişleri Bakanlığımızı yaptı. İçişleri Bakanlığı vesilesiyle çok temasta bulunduk. Sesiyle, tembihatlarıyla ve o tecrübesiyle, bilgisiyle, her temasımızda, her konuşmamızda nasihatleriyle hem devlet adamlığı hem millet adamlığı hem siyaset adamlığı anlayışını hep hissettirmiştir." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül de Asiltürk'ün Türk devleti ve milletine hizmet etmiş önemli bir devlet ve siyaset adamı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de, Milli Görüş'ün ülkemize hizmetinde çok büyük emeği geçen bir siyaset adamıydı, büyüğümüzdü. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın her zaman yanında durdu. İyi günde, siyasetin zor koşullarında her zaman inandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan çok güçlü bir siyasete, inanca, imana sahipti. Biz hep öyle gördük, öyle bildik."

Asiltürk'ü hastanede tedavi gördüğü sürede sık sık ziyaret ettiğini bildiren Gül, "Son anına kadar inancı ve duasıyla yaşadı. Rabb'im rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin yeniden güçlü büyük Türkiye olma idealine inanmıştı"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ise Asiltürk'ün Türkiye'nin yeniden güçlü büyük Türkiye olma idealine inandığını ve genç yaşlarından itibaren siyaset yoluyla millete hizmet etmek için fedakarca mücadele ettiğini söyledi.

Asiltürk'ün darbeler ve parti kapatmalar gibi çetin mücadelelerin olduğu zamanlarda bir öncü ve Milli Görüş davasının öncülüğünü hak etmiş bir isim olarak temayüz ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kendisi uzun yıllar boyunca özellikle gençlerin eğitilmesi ve Türkiye'nin yeniden büyük güçlü Türkiye davasına kazandırılması için fedakarca, gayretli bir şekilde çalışmaların içerisinde oldu. Hatta son anlarına, hastalığına kadar da bu mücadeleyi hep sürdürdü. Türkiye siyasetinde iz bırakmış, hatta geride bir izlek bırakmış önemli siyasi şahsiyetlerden birisi olarak anılacaktır. Ayrıca bu siyasi kimliğinin, kişiliğinin ötesinde mütevazi yaşantısıyla, sade yaşantısıyla ve İslami hayat tarzından taviz vermeyen özelliğiyle de hepimizin hatıralarında yer alacak olan bir siyasi şahsiyettir."

"Cumadan sonra taziyeleri genel merkezimizde kabul edeceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da Asiltürk'ün uzun süre rahatsızlık çektiğini ve tedavisine Ankara'da devam edildiğini anımsatarak, "Doktorların ifadesiyle organlar fonksiyonlarını yerine getirdiler kısmen ama en sonunda artık kalp anladığımız kadarıyla daha fazla dayanamadı. Bu sabah ruhunu teslim etti." diye konuştu.

Asiltürk'e Allah'tan rahmet dileyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Oğuzhan Bey'in ben samimi, ihlaslı bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Her yaptığı işte çok hassas davranan bir insandı. Bazen zor olurdu tabii başkalarına ama o hassasiyetini vefatına kadar devam ettirdi. Cumadan sonra taziyeleri genel merkezimizde kabul edeceğiz. Taziye için gelmek isteyenler buraya değil, Genel Merkezimize gelirlerse memnun oluruz."