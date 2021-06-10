Saadet Partisi, vatandaşları 'Geçim İttifakı'na davet edecek
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Saadet Partisi, vatandaşları 'Geçim İttifakı'na davet edecek

Saadet Partisi, vatandaşları 'Geçim İttifakı'na davet edecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, "Tenceremde dert değil AŞ pişsin" diyen tüm vatandaşları Geçim İttifakı'na davet edecek.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, "Tenceremde dert değil AŞ pişsin" diyen tüm vatandaşları Geçim İttifakı'na davet edecek.

Saadet Partisi, "Türkiye'nin ve vatandaşların gündemi 'geçim derdi' diyerek Geçim İttifakı kampanyası başlattı. Bu kapsamda, programa alınan Esnaf Kongresi ve Çiftçi Kongresi'ni olarak gerçekleşti. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 11 Haziran Cuma günü 14.30'da Kadıköy Meydanı'nda düzenleyeceği basın açıklamasıyla, "Hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere ve israfa; hayır" diyenleri 'Geçim İttifakı'na davet edeceğini duyurdu.

Basın açıklamalarının ardından, her vatandaşın bir kağıda derdini yazarak "Geçim İttifakı Tenceresi"nin içine atmasıyla mutfaklardaki tencerelerde "aş değil, dert piştiği" ifade edileceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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