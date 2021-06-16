Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: "Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir"
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Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: "Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir"

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: 'Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir'
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "partinin yetkili kurulları ve karar organlarının belli, kongre kararının nasıl alınacağının ise tüzükte yazılı olduğunu" ifade etti.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "partinin yetkili kurulları ve karar organlarının belli, kongre kararının nasıl alınacağının ise tüzükte yazılı olduğunu" ifade etti.

Aydın, yazılı açıklamasında, partinin karar organları olan Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile teşkilat mensuplarının tamamının süreçlerin nasıl işlediğini iyi bildiklerini belirtti.

Saadet Partisi'nin kararlı duruşunun ortada olduğunu ve kamuoyunun geniş kesimlerince takdirle karşılandığını kaydeden Aydın, "Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı problemlere sebep olan yanlış politikalara hangi saiklerle itiraz ettiklerinin millet tarafından bilindiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Kazandığımız bu geniş ilgi ve takdirin her geçen gün arttığının bilinci ve sorumluluğuyla, muhterem Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun öncülüğünde, GİK üyelerimiz, il/ilçe başkanlarımız ve partimizin her bir kademesinde görev yapan mensuplarımızın tamamı, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak, hak ve adalete dayalı bir Türkiye'yi tesis etmek ve hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve bu anlayışla çalışmaya da devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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