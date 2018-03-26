Saadet Partisi Palandöken İlçesi 6. Olağan Kongresini Yaptı

Saadet Partisi Erzurum Palandöken İlçe Başkanlığı'nın Müftülük Konferans Salonu'nda gerçekleşen 6. Olağan İlçe Kongresi'ne SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın yanı sıra, Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık, siyasi parti temsilcileri ile delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongreye İlçe Başkanlığı seçimine Yılmaz Cengiz tek aday olarak girdi.

"Mazlum coğrafyanın Türkiye'ye ihtiyacı var"

Kongrede bir konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, "Canla, başla çalışmış tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra daha fazla gayret göstermeye, daha fazla hassasiyet ve daha fazla titizlik göstermeye ihtiyacımız var. Çok önemli bir coğrafyada, çok önemli bir ülke olan Türkiye'de yaşıyoruz. Bu topraklar herhangi bir toprak değil, Türkiye herhangi bir ülke değil. Eğer yeryüzünde Türkiye'nin yok olduğunu farz ederseniz, mazlumların, ezilenlerin, sömürülenlerin umudu da yok olmuş sayılır. Türkiye bütün mazlumların umududur. Sömürü düzenin sahipleri yeryüzüne saadet getiremezler. Bugün bütün mazlumlar dikkatlerini Türkiye'ye çevirdiler. Türkiye'nin güçlü olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tabiri caizse bütün mazlum coğrafyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de, Dadaşlar Diyarı Erzurumu'muzun da Saadet Partisi'ne ihtiyacı var. Palandöken İlçe Başkanımız Fatih Cengiz'e yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Erzurum'a hayırlı, uğurlu olsun 'diye konuştu. Konuşmaların ardından partiye katılan 100 üyeye rozetleri takıldı.

Saadet Partisi 6. Olağan Palandöken İlçe Kongresinde Yılmaz Cengiz tek liste halinde girerek Palandöken İlçe Başkanı seçildi. - ERZURUM