Saadet Partisi'nin Osmaniye Belediye Başkan Adayı Ömer Yağmur Kimdir?

Saadet Partisi'nin Osmaniye Belediye Başkan Adayı Ömer Yağmur oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Osmaniye Belediye Başkan Adayı olan Ömer Yağmur kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ÖMER YAĞMUR KİMDİR?

Ömer Yağmur, 06.04.1955 tarihinde Göksun'da dünyaya geldi. İlkokulu Bozhüyük, Göksun kasabasında bitirdikten sonra, Kayseri İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. 1980 yılında mezun olan Yağmur, Osmaniye'de serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaya başladı.

BİRÇOK GÖREVDE BULUNDU

Serbest çalıştığı süre içerisinde 1980-90 yılları arasında 10 yıl Serbest Muhasebeciler Derneği Kurucu Başkanlığı ve iki dönemde, altı yıl Adana SMMM odası Osmaniye il temsilciliği yaptı. 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisinde, kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2004 yılındaki yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı oldu. 2009 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçildi. Daha sonra AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı görevine getirilişi nedeniyle belediye meclisi üyeliğinden istifa etti. 2009 - 2012 yılları arasında üç yıl AK Parti Osmaniye İl Başkanı olarak siyasette görev yaptı. İl başkanlığı görevini bıraktıktan sonra OKÜ İlahiyat Fakültesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucu başkanı olarak görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde Osmaniye Belediye Başkanlığı Aday Adayı olması nedeniyle dernek başkanlığını bıraktı, yönetim kurulu üyesi olarak görev ve faaliyetlerine devam etmekte olan Ömer Yağmur, evli ve dört çocuk babasıdır. Halen Osmaniye'de serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmaktadır. Ömer Yağmur, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Osmaniye Belediye Başkan Adayı oldu.