Saadet Partisi'nin Ağrı, Patnos Belediye Başkan Adayı Abdulhalik Taşkın Kimdir?

Saadet Partisi'nin Ağrı, Patnos Belediye Başkan Adayı Abdulhalik Taşkın oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ağrı, Patnos Belediye Başkan Adayı olan Abdulhalik Taşkın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

ABDULHALİK TAŞKIN KİMDİR?

Abdulhalik Taşkın, 01.02.1954 tarihinde Ağrı, Patnos'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Sırasıyla Ödemiş Lisesi, Patnos İmam Hatip Lisesi, Patnos Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Patnos Milli Eğitim Müdürlüğü, Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinden sonra 2004 yerel seçimlerinde Patnos Belediye Başkanı seçildi. Taşkın, evli ve 6 çocuk babasıdır. Abdulhalik Taşkın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Ağrı, Patnos Belediye Başkan Adayı oldu.