Saadet Partisi'nin Adana, Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan Kimdir?

Saadet Partisi'nin Adana, Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan oldu. Peki, Saadet Partisi'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adana, Kozan Belediye Başkan Adayı olan Kazım Özgan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KAZIM ÖZGAN KİMDİR?

Kazım Özgan, 1964 yılında Kozan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kozan'da tamamladı. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nin yapımında görev üstlendi. 1986-1988 yıllarında Antalya/ Serik'te Serbest Mimar olarak çalıştı. 1989 yılında Sivas Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde Mimar olarak göreve başlayarak aynı kurumda Proje Şefi, Müdür Yardımcısı ve Proje ve İnşaat Müdürü, Harita Müdürü ve İmar Müdürü olarak görev yaptı.

2004 ve 2009'DA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

28 Mart 2004 Yerel Seçimleri sonucunda Kozan Belediye Başkanı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi ve halen bu görevini devam ettiriyor. Birçok sivil toplum kuruluşuna üyeliğinin yanı sıra uzmanlık alanıyla ilgili bazı önemli projelere de imza atmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. Kazım Özgan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Adana, Kozan Belediye Başkan Adayı oldu.