Saadet Partisi'nden Süleyman Soylu'nun cevaplaması için TBMM'de 'Harbiyeli anneler' soru önergesi
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Saadet Partisi'nden Süleyman Soylu'nun cevaplaması için TBMM'de 'Harbiyeli anneler' soru önergesi

Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclis'ine (TBMM) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması için askeri öğrencilere ilişkin soru önergesi verdi.

23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34
Saadet Partisi'nden Süleyman Soylu'nun cevaplaması için TBMM'de 'Harbiyeli anneler' soru önergesi

Büyük Millet Meclis'ine (TBMM) İçişleri Bakanı 'nun cevaplaması için askeri öğrencilere ilişkin soru önergesi verdi.


Partinin Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman çocuklarının adil yargılanmadığını ileri süren Harbiyeli anneler adına bu soruları Soylu'ya sorduklarını belirterek önergenin içeriğini sosyal medya hesabından paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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