Saadet Partisi'nden hain saldırıya kınama Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Çatak ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı, Çatak ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıyı kınadı.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Çatak-Pervari arasındaki yol yapım işinde çalışan işçileri taşıyan servis aracına insanlıktan nasibini almamış bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden 2 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Maalesef son zamanlarda yine ilimizde ve bölgemizde terör olayları artış göstermekte, asker sivil demeden insanlarımızı katletmektedir.

İnsanları katletmekten başka hiçbir amacı olmayan PKK terör örgütünü lanetliyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İHA