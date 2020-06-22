Saadet Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Burak Erol, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'u ziyaret etti.

Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Burak Erol, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'u ziyaret etti.

Burak Erol, ziyarette yaptığı konuşmada, İl Başkanı Tosun ve yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ziyaretimizde Zonguldak'ın gündemi ve projelerini konuşacağız. AK Parti bu dönem Zonguldak'ta güzel projelere imza atmaya çalışıyor. Yapılan her olumlu çalışmada kendilerini takdir ediyoruz." dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Tosun da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz Zonguldak'ın yaşanabilir bir kent olabilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonra devam eden projeler ve yapılacak işler konularında valimiz ve başkanlarımızla istişare edeceğiz. Zonguldak'ta yapılması gereken ne varsa bunların yapılmasının gayreti içerisinde olacağız." şeklinde konuştu

Kaynak: AA