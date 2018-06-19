Saadet Partisi'nden AK Parti'ye Katılım

MARDİN (AA) - Saadet Partisi Mardin merkez Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Sultan Sürücü Erbek ve üyeler, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen programda, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu ve AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Mavidemir, Saadet Partisi'nden, AK Partiye geçen Erbek ile üyeler Bahar Adin, Meryem Ünlü ve Tuba Atlı'ya rozet taktı.



AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, programda yaptığı konuşmada, kadınlara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Eri, şöyle konuştu:



"İnsan bazen yanlış yerde durduğunu birden fark eder. Yanlış trene ve istikamete gittiğini fark eder ve ilk durakta inmeye çalışır. Bu kardeşlerimiz de Saadet Partisi'nin geçmişteki misyonunu bilerek ve o misyonun devam ettiğini zannederek aralarına katıldılar. Ama Saadet Partisi'nin bu seçimdeki tercihinden dolayı, yanlış yerde duruşundan dolayı bu kardeşlerimiz orada kalmayı içlerine sindiremediler. İlk fırsatta ayrılarak aramıza katıldılar. Hoş gelmişler, sefa getirmişler."



Erbek ise ekibiyle birlikte istifa ederek AK Parti'ye katılmak istediklerini söyledi.

Saadet Partisi'nin ittifakından rahatsızlık duyduğunu vurgulayan Erbek, "Yapılan ittifaktan dolayı son derece rahatsız oldum. Aynı safta bulunmak istemedim. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin." ifadelerini kullandı.