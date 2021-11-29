Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş görevinden istifa etti - Haberler
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Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş görevinden istifa etti

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş görevinden istifa etti

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, partideki görevinden istifa etti.

KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, partideki görevinden istifa etti.

İstifa kararını Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığına yazdığı dilekçeyle bildiren Aktaş, "Gördüğüm lüzum üzerine Melikgazi İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize rica ederim." ifadelerini kullandı.

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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