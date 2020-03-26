Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Aktaş, vatandaşları uyardı Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşları uyardı.

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşları uyardı.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyona dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurallara dikkat edildiğinde bu sıkıntılı sürecin daha çabuk atlatılacağını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Kendimizi izole ettiğimiz ve hemen herkesin evlerinde olduğu şu dönemlerde Cumhuriyet Meydanı'nda hala gerçekten işi olmayan birçok insan var. Üstelik çoğu sosyal mesafeye de riayet etmiyor. Şehrin birçok noktasında bu konuda aksaklıklar var. Banka ve PTT önlerinde 1,5 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Lütfen her evden 1 kişi gerçek ihtiyaçlar için dışarı çıksın ve geri hızlıca dönsün. Onun dışında kimse dışarı çıkmasın. Çin ve Güney Kore sorunu çözdü, normal hayata dönmeye başladı. Bizler de kurallara harfiyen riayet edersek, inşallah en kısa zamanda bu sıkıntılı ve zorlu süreçten milletçe hayırlısı ile sağlıklı bir şekilde çıkacağız."

Kaynak: AA