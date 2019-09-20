Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
20.09.2019 17:45
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri" kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com