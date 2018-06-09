Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu Gaziantep'te 'E-miting' Yaptı

24 Haziran seçimlerine yönelik partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının seçim çalışmaları devam ediyor. Seçim gezilerini ve 'e-miting'lerini sürdüren Saadet Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun son durağı Gaziantep oldu.

Gaziantep'te bir otelde partililerle bir araya gelen Karamollaoğlu, seçim çalışmaları ve gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Programın ilk bölümünde partililere seslenen ve seçim vaatlerinden bahseden Karamollaoğlu, ikinci bölümde ise programın e-miting kısmına geçerek sosyal medyadan gelen sorulara cevap verdi.

Programda 24 Haziran seçimlerinin Türkiye tarihinin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu kadar badireli bir dönemde ben Türkiye'nin seçime gittiğini hatırlamıyorum. Çok partili döneme 1950'lerde geçildi. Ben o zamanlar ilkokuldaydım ancak ondan sonra Türkiye birçok seçimle karşılaştı ama bugünkü kadar kritik bir seçimi ben hatırlamıyorum" dedi.

Bu kritik seçimler için herkesi kucaklayıp, herkese hitap ederek yola çıkmak istediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, "Biz bütün milletimizi kucaklama kararındayız ve kucaklamayı da mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu bizim şiarımız, bu bizim siyaset anlayışımız, bu bizim farkımız" dedi.

Türkiye'nin mevcut problemlerini belirlemek ve çözümleri millete sunmak için kentte olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, meydanda olan siyasi parti liderlerinin, her şartta rakiplerine ve seçmenlerine karşı saygılı olması gerektiğini belirtti.

"AK Parti başörtüsü problemini çözdü"

AK Parti'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Karamollaoğlu, "Başörtüsü problemini çözdüler El-Hak doğru, daha önceden kızlarımız üniversitelerde okuyamıyordu, devlet dairesinde vazife alamıyordu ancak bugün bunlar değişti. Hamdolsun başörtülü kızlarımız devletin her kademesinde görev alabiliyorlar ama meseleyi sadece bu açıdan görmek, diğer konuları görmemek en büyük eksikliktir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP