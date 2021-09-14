Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Haberler
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Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Şimdilik kontrol altında, müşahede altında.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Şimdilik kontrol altında, müşahede altında. Ümit ediyorum ki kısa zamanda toparlanır" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 sebebiyle tedavi altına alınan Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ü ziyaret eden Genel Başkan Karamollaoğlu açıklamalarda bulundu. Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Karamollaoğlu, "Şu anda dinleniyor doktorlarımızın kontrolü altında. İstanbul'dan buraya gelmesi iyi olmuş. Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük ilgi gösteriyorlar. İnşallah birkaç gün içinde daha iyi bir noktaya geleceğini ümit ediyorlar. Şimdilik kontrol altında, müşahede altında. Ümit ediyorum ki kısa zamanda toparlanır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber: Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Asiltürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Haberler
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