Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman Van'da gazetecilerle buluştu
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Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman Van'da gazetecilerle buluştu

Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman Van'da gazetecilerle buluştu
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Van'da yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Van'da yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Karaduman, fırsat buldukça Van'ın sorunlarını meclise taşıdıklarını söyledi.

Kentin çevre yolunun yapılması ve sınır kapısının açılması için mücadele ettiklerini savunan Karaduman, şunları kaydetti:

"Ülkemizin asıl meselesi seçim değil geçimdir. Dolayısıyla Türkiye genelinde sayın genel başkanımızla bir geçim ittifakı kampanyasını başlattık. Türkiye'nin her yerinde geçim derdini gündeme getirmek, insanlarımızın asıl sorunlarını kamuoyuna taşıyabilmek, çözüm yöntemlerimizi ortaya koymak üzere Türkiye genelinde bir kampanyadan söz ediyoruz. Bu kampanyayla vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, esnafımızla, çiftçilerimizle bir araya geliyoruz."

Karaduman, ülkede ekonomik anlamda sıkıntıların yaşandığını, bu sorunların çözümü konusunda da politika ürettiklerini aktardı.

Programa, Saadet Partisi GİK üyesi Fetullah Erbaş, İl Başkanı Özay İlhan ve partililer katıldı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman Van'da gazetecilerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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