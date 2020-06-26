Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Karapınar ilçesini ziyaret etti Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Karapınar ilçesini ziyaret etti.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Karapınar ilçesini ziyaret etti.

Karaduman, beraberindekilerle ilk olarak Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile makamında görüştü.

Yaka'dan ilçe hakkında bilgi alan Karaduman, Yaka'ya çalışmalarında kolaylık diledi.

Karaduman ve beraberindekiler daha sonra Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA