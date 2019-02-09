Saadet Partisi Kayseri Aday Tanıtım Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Bu seçimlerde kullanacağımız oylar, ülkemizin geleceği konusunda adeta bir işaret fişeği olacak" dedi.

Karamollaoğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki belediye başkanları aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dertlerinin çok olduğunu dile getirdi.

İktidarı eleştiren Karamollaoğlu, "Neticede şunu gördük artık bu iktidar görevini tamamladı. Pilleri bitti, şarj edemiyorlar, aküleri bilirsiniz; belli bir noktaya kadar şarj edilebilir, belli bir noktadan sonra artık şarj edemezsiniz, o aküyü değiştirmek gerekir. Bunlar da bitti, değişecekler. Neden? Çünkü ülkemizin bugüne kadar birikmiş olan problemlerine artık çözüm üretemiyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin genel seçimlere gitmediğini belirten Karamollaoğlu, "Biz bu seçimde belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı seçeceğiz ancak bu seçimlerde kullanacağımız oylar, ülkemizin geleceği konusunda adeta bir işaret fişeği olacak." diye konuştu.

Hastasına doğru teşhis koyamayan doktorun hastayı muayene edemeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, siyasetçiyi de doktora benzetti.

Karamollaoğlu, iş başına geldikleri zaman ülkenin problemlerini 3-5 sene içinde çözeceklerini vurguladı.

Bir ilçe başkanının sözlerini değerlendiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Partiden ihraç mı ederler ne yaparlar bilmiyorum ama bir ilçe başkanı heyecana gelmiş diyor ki zırvalıyor; 'Hainlere oy vereceğinize bizim hırsızımıza oy verin.' Hainler, hırsızların içinden çıkar, bizim içimizden hain çıkmaz, herkes bunu bilsin. Biz ne haram yedik ne de haram yediririz. Hainler, haram yeyip kalpleri bulananların arasından çıkar. Şu lafa bak, hırsızlık yok diyemiyor, 'Bizim hırsızımız iyidir.' diyor."

"Bu seçim dananın kuyruğunun koptuğu seçim olacak"

Karamollaoğlu, 31 Mart'a kadar seferberlik ilan ettiklerin,i bütün güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Anketler şunu gösteriyor; millet bu hükümetten ümidini kesti. Telaşlanmalarının temel sebebi bu. Gidecek bir kapı arıyorlar, dönüp bize bakıyorlar. Sizin söyledikleriniz bize ümit veriyor ama bu seviyedeyken nasıl iktidar olacaksın diyor. Bu seçim dananın kuyruğunun koptuğu seçim olacak." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, toplantıda partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı, daha sonra belediye başkanlarını açıkladı.

Kaynak: AA