Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Tekoğlu'nun evine kurşun isabet etmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı
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Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Tekoğlu'nun evine kurşun isabet etmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

17.03.2021 00:29 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:34
Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Tekoğlu'nun evine kurşun isabet etmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdullah Tekoğlu'nun evinin balkonu ve duvarlarına kurşun isabet etmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdullah Tekoğlu'nun evinin balkonu ve duvarlarına kurşun isabet etmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekoğlu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katındaki evinin balkonuna ve duvarlarına kurşun isabet etmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameraları, ihbar ve bilgi beyanları doğrultusunda şüpheli A.İ.T, Ü. K, M.A. ve G.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, A.İ.T. ve Ü. K. ile M.A. ve G.B. arasında anlaşmazlık sebebiyle oluşan husumet ve karşılıklı tehdit ve hakaretler neticesinde tarafların bilinçli olarak hesaplaşmak üzere olay mahalline gittikleri, birbirlerine silahla ateş ettikleri, yaşanan çatışmada taraflarda herhangi bir yaralanma olmadığı, çatışmada isabet eden kurşunlar nedeniyle Abdullah Tekoğlu'nun ikametinde zarar meydana geldiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Tekoğlu, 12 Martta Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katındaki evinde bulunduğu sırada duyduğu silah sesleri üzerine balkona çıkmış, balkondaki camların kırıldığını ve duvarlarında deliklerin olduğunu fark ederek polisi arayıp şikayetçi olmuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta tabanca ve tüfeğe ait boş kovanlar bulmuş, ateş açan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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