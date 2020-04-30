Saadet Partisi İzmir İl Teşkilatı'ndan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek

Saadet Partisi I·zmir I·l Bas¸kanı Mustafa Erduran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı toplumun değerleri üzerinden hedef almanın kimsenin hakkı olmadığını bildirdi.

Saadet Partisi I·zmir I·l Bas¸kanı Mustafa Erduran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı toplumun değerleri üzerinden hedef almanın kimsenin hakkı olmadığını bildirdi.

Erduran, yaptığı yazılı açıklamada, cuma hutbesini, toplumda yeni bir gerilim ve kutuplas¸ma sebebi haline getirecek tartıs¸malar u¨retmenin hatalı ve yanlıs¸ olduğunu vurguladı.

Cuma hutbesinin ardından Diyanet I·s¸leri Bas¸kanı Ali Erbas¸'ın hedef alındığını belirten Erduran, şunları kaydetti:

"Toplumun degˆerleri u¨zerinden Diyanet I·s¸leri Bas¸kanını hedef almak kimsenin hakkı değildir. Bu s¸ekilde de manevi hassasiyetlerle c¸atıs¸mak, Ankara Barosunun ne go¨revidir, ne yetkisidir, ne de hakkıdır. Milletin degˆerleriyle, inanc¸larıyla, hassasiyetleriyle c¸atıs¸an so¨ylemlerin kimseye kazandıracagˆı bir s¸ey yoktur. U¨lkemiz bo¨yle zor gu¨nlerden gec¸erken, yeni kamplas¸malara zemin dogˆuracak giris¸imlerin ne manası var?. Ankara Barosu adaletin tesisi ile ilgilenmesi gerekir. I·ktidara muhalefet edeyim derken milletle c¸atıs¸ıyorsunuz. I·ktidarla degˆil, milletin degˆerleri ile savas¸ıyorsunuz. Milletimizin inanc¸larını yok sayarak u¨lkeye zarar verirsiniz, ku¨c¸u¨mseyerek de bir yere varamazsınız."

Erduran, I·stanbul So¨zles¸mesinin iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA