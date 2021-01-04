Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Erduran'dan CHP'li Sağlar'ın sözlerine tepki

Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP'li Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" açıklamasına tepki gösterdi.

Partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapan Erduran, başörtüsüne düşmanlık edenle, Ayasofya Camisinin açılmasını felaket olarak gösteren zihniyetin aynı köhne karanlığın ürünü olduğunu ileri sürdü.

Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" şeklideki sözlerinin milletin inanç ve değerleriyle çatıştığını ve bu tutum ve söylemlerin de son derede yakışıksız, sığ, manasız ve talihsiz olduğunu belirten Erduran, şunları kaydetti:

"Bir kamu görevlisinin görevini doğru yapabilmesi için gerekli olan şart başörtülü ya da başörtüsüz olması değil, liyakatli, adaletli, hakkaniyetli ve vicdanlı olmasıdır. Fikri Sağlar'ın şahsında yeniden ortaya çıkan bu marjinal ve ideolojik değerlendirme, artık dinozorlaşan bir kafa yapısıdır. Türkiye bu kutuplaştırıcı ve etiketleyici siyaset tarzından kurtulmak zorundadır. Biz ülke olarak, insanları inançları üzerinden değerlendirenlerin verdiği yıkımları çok yaşadık. Kimsenin, milletimizin bir arada yaşama bilincine bu şekilde kötülük etmeye hakkı yoktur. Sözcü gazetesi de büyük bir rezalete imza atarak 2020 yılında felaketler arasında deprem, çığ, yeni tip koronavirüs gibi olayların yanında Ayasofya'nın ibadete açılmasını bu listeye ekleyerek adeta Haçlı zihniyeti ile hareket etmiştir. Bu haber, milletimizin içini sızlatmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı