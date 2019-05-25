Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı iftarı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bazı konularda eleştiriler yaptıklarında kınandıklarını belirterek, "Ancak herkes şunu bilsin ki bizim derdimiz birilerini ille de kötülemek ya da rencide etmek değil. Dost acı söyler. Bu önemli bir şey. Vurgunun nereye yapıldığına bağlı." dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatının Grand Cevahir Otel'de düzenlediği iftarda konuşan Karamollaoğlu, ramazan ayının kardeşlik, merhamet ve paylaşmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunan Suriyeliler konusuna değinen Karamollaoğlu, "Yıllardır sıkıntı çekiyorlar. Tahminen 3,5-4 milyon insan Türkiye'ye sığındı. Bazen, 'Biz kendi karnımızı bile doyuramazken neden Suriyelilere bu kadar iltifat edelim' diye bazı kardeşlerimizin aklından geçebilir. Ama Allah kimseyi bunların düştüğü duruma düşürmesin." dedi.

Libya, Yemen, Afganistan, Myanmar, Filistin ve Keşmir'e dönüp baktıklarında içlerinin kan ağladığını ifade eden Karamollaoğlu, özellikle İsrail'in her ramazan arifesinde Filistin'e acımasızca saldırılar yapmaktan geri durmadığını dile getirdi.

Karamollaoğlu, Müslümanlar arasındaki çatışmalara işaret ederek, şöyle konuştu:

"Libya'da kim kiminle savaşıyor? Suriye'de kimler savaşıyor? Evet Amerikalıların, Rusların, bizim desteklediklerimiz var ama kim kimi yiyor dediğimiz zaman biz birbirimizi yiyoruz. Yemen'i kim bombalıyor? Afganistan'da camilerde patlayan bombaları kim atıyor? Ne yazık ki öldüren de ölen de Müslüman. Buna çare bulmak zorundayız. Biz mazlumun derdini çözmek için birtakım adımları atmazsak bu vebalden hiçbirimiz kurtulamayız."

Adaletin tesisinin önemli olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, adaletin tesis edilmemesi durumunda barış ve huzurun bir ülkeye gelmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Neticede insanlarımız gidecekler sandıkta oylarını kullanacaklar. Oylarını kullanırken bilinçli kullanmak mecburiyetindeler. Neticede bir kişi seçilecek. Demokratik ortamda kim seçilirse elbette başa gelen insanla birlikte çalışacağız. Tebrik edeceğiz, yanlış yaparsa hatırlatacağız. Bazı konularda tenkitlerde bulunduğumuz zaman kınandığımız da oluyor. Ancak herkes şunu bilsin ki bizim derdimiz birilerini ille de kötülemek ya da rencide etmek değil. Dost acı söyler. Bu önemli bir şey. Vurgunun nereye yapıldığına bağlı. Dost sadece acı söyleyip geçmez. Sadece dost acı söyler. Başkası, yetkili makamlarda bulunanların hatalarını gündeme getiremiyorsa siz onların dost gözükmesine bakmayın. Onun için bütün dostlarımızı da ikaz ediyoruz. Biz dostuz. 82 milyonu da kardeş görüyoruz. Farklılıklarımıza rağmen birbirimizle kardeşçe yaşamayı becerebilirsek sorunlarımızın üstesinden gelmek o kadar da zor olmaz."

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise birlik ve kardeşlik çağrısı yaparak, görüşler farklı olsa da kutuplaşma ve ayrılıkların yaşanmaması dileğinde bulundu.

- CHP adayı İmamoğlu da katıldı

İftara katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

İmamoğlu, ayrıca vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan bayramını da tebrik ederken tatil sonrası herkesin İstanbul'a dönerek vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmesi temennisinde bulundu.

İftar programında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım'ın gönderdiği telgraf da okundu. Yıldırım'ın okunan mesajı, davetlilerden alkış aldı.

İftara, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA