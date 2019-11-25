Saadet Partisi Ilgın İlçe Kongresi

25.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:20

Saadet Partisi 5'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Mazhar Turgut yeniden başkan seçildi.



Bir salonda gerçekleştirilen kongre, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kongrede divan başkanlığına eski Ilgın Belediye Başkanı Ramazan Yetkin Özalp, katip üyeliğe ise Eski Sarayönü Belediye Başkanı Salih Ülker seçildi.



Divan Heyeti'nin seçilmesinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Turgut, yaptığı konuşmada "Oy vererek bize güven duyan delege arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Biz Hakk'a, adalete ve Tevhide dayalı yeni bir dünya ve İslam birliğini birlikte kuracağız inşallah. Sistem zehir üretmektedir. ve biz bu sistemi değiştirmeye talibiz." dedi.



Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise "Ülkemiz suni gündemlerle asıl konuşulması gereken sorunlardan uzaklaştırılıyor. Halkımızın geçim sıkıntısı başta olmak üzere çözüm bulması gereken birçok probleme yetkililer, suni gündemlerle asıl meselelerinden uzaklaştırmak istemektedir. Yapılan bu horoz dövüşünün milletimize hiçbir faydası yoktur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA