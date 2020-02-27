Saadet Partisi İl Başkanı Ürkündaş'tan "28 Şubat süreci" açıklaması

27.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:30

Kayseri Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş, "28 Şubat postmodern darbesinin" 23. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Ürkündaş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, darbenin insanlık suçu olduğunu söyledi.

Türk milletinin 28 Şubat postmodern darbesini hiçbir zaman unutmadığını ve unutmayacağını kaydeden Ürkündaş, şunları kaydetti:

"Milletimizin hür iradesiyle 1995 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmuş bir partiye, milli görüş zihniyetine sahip olan Refah Partisi'ne yapılanlar o zamana kadar demokrasi havariliği yapanların gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Ekonomik alanda yapılan atılımlar, işçiye, memura, emekliye verilen o güne kadar görülmemiş zam oranları, denk bütçe sonucu devletin kasasının fazla vermesi, ekonominin reel bir yapıya bürünmesi, içte ve dışta spekülatörlerin ve güç odaklarının rahat at oynatamaması çeteleri harekete geçirdi."

Ürkündaş, "28 Şubat'ın bin yıl süreceğini iddia edenler bilmelidirler ki biz milli görüşçüler buradayız. Kıyamete kadar burada olmaya devam edeceğiz. Siz darbeciler ise bu milletin iradesine kasteden zavallılar olarak kalacaksınız." dedi.

Ürkündaş, merhum Necmettin Erbakan'a da ölüm yıl dönümü dolayısıyla Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA