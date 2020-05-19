Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan'dan Kadir Gecesi mesajı Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İlhan, mesajında, Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetler ve dualarla İslam dünyasının güçlerini birleştirmesine vesile olmasını diledi.

Bu mübarek gecede kırgınlıkları bir kenara bırakmak gerektiğini belirten İlhan, şunları kaydetti:

"Öfkeleri, sevgiye, düşmanlıkları kardeşliğe dönüştürelim. El birliğiyle daha güzel bir Türkiye ve daha adil bir dünya için çalışalım. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, örnek hayatını ve eşsiz mücadelesini örnek almak insanlığın kurtuluş reçetesi olan İslam'ı hayatımıza hakim kılalım."

Kaynak: AA