Saadet Partisi İl Başkanı Demirkıran: "Ramazan ayı diriliş ve toparlanma ayıdır" Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, Ramazan-ı Şerif'in aziz vatandaşlara, saadet, huzur, bereket ve sağlık getirmesini diledi.

İçerisinde rahmet, mağfiret, kurtuluş bulunan ramazan ayının, nefisleri ve gönülleri arındırdığını ifade eden Demirkıran, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı diriliş ve toparlanma ayıdır. Sofraları bereketlendirir. Ramazan ayının manevi iklimi ruhlarımızın dirilişine, İslam dünyasında yaşanan kargaşa ve kaosun son bulmasına, karşı karşıya kaldığımız virüs salgınının bitmesine vesile olmasını diliyoruz"

Kaynak: AA