Saadet Partisi İl Başkanı Demirkıran: "Bu süreçten birlik ve beraberlikle çıkacağız" Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının üstün gayret ve fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiklerini bildirdi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının üstün gayret ve fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiklerini bildirdi.

Demirkıran, yaptığı açıklamada, sağlık görevlilerinin ihtiyacı olan malzemelerin Türkiye'de üretilmesiyle ilgili alınan haberlerin insanların içini ısıttığını belirtti.

Özellikle Trakya Üniversitesinde yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını aktaran Demirkıran, şunları kaydetti:

"Yüz siperi, dezenfektan, maske gibi çok gerekli ve çok kullanılan sağlık malzemelerinin üniversitemizde üretilmesi başta rektörümüz olmak üzere katkıda bulunan emek veren tüm hocalarımıza takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnsan sağlığına ülke ekonomisine yapılan bu katkı çok önemlidir. Diğer bir önemi, dışa bağımlı olmaktan bizi kurtarması sebebiyle insanımıza güven vermesidir. Başarılı çalışmaların devamını dilerim. Bu süreçten birlik ve beraberlikle çıkacağız."

Kaynak: AA