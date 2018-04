Saadet Partisi İl Başkanı Beyazıt Yerel Basınla Buluştu

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Beyazıt, düzenlenen programla yerel gazetecilerle buluştu.

Türkiye Yerel Gazeteciler Derneğinin, özlenen bir Türkiye tablosu olduğunu ifade eden Beyazıt, şunları kaydetti:

"Ankara'nın her ilçesinden her gazete, her televizyon, çizgisi, adalet ve hak anlayışı olan ve düzgün yayın yapan gazetelerimiz, televizyonlarımız böyle bir dernek çatısı altında faaliyetlerini el birliğiyle yürütmeye çalışıyor. Bundan dolayı sizlere müteşekkirim. Cenabı Allah inşallah nasip eder ve biz bu tabloyu bütün ülke çapında görürüz."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyazıt, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kamuoyu araştırmalarına devam ettiklerini söyledi.

Saadet Partisi'nin Abdullah Gül'ü aday göstereceği yönündeki iddialara ilişkin sorusu üzerine Beyazıt, şunları dile getirdi:

"Genel Başkanımız da bu konuya açıklık getirdi. Dört beş aday adayımız var. Abdullah Gül olacak mı? Evet, Abdullah Gül de bizim şartlarımızı taşıyan aday adaylarının arasında olabilecek bir siyasi kimliktir. Bugün bir aday arayışı içinde değiliz ama istişarelerimizi yapıyoruz. Kamuoyu yoklamalarımızı yapıyoruz. Hem muhalefetten hem de çok önemli bir bilgi olsun hatta iktidarın kendi içinden bireysel olarak siyasetçilerle istişareler yapıyoruz."

Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Kenan Akçahanoğlu da düzenlenen toplantıdan dolayı Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt'a teşekkürlerini iletti.