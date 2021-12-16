Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Özsoy, basın toplantısı düzenledi

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, partili partisiz herkesle temas kuracaklarını bildirdi.

Özsoy, düzenlediği basın toplantısında, göreve atandığı günden bu yana ziyaretleri sıklaştırdıklarını belirterek, vatandaşların soru ve önerilerini dinlediklerini kaydetti.

Vatandaşların beklentilerine cevap verme yönünde bir gayret ortaya koyacaklarını aktaran Özsoy, "Partili partisiz herkesle temas kuracağız. Herkese ulaşmanın, dertlerine ortak olmanın ve çözüm odaklı olmanın davasını güdeceğiz." diye konuştu.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri

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