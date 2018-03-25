Saadet Partisi Gik Üyesi Kaya, Gaziantep'te

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bülent Kaya, Gaziantep'e geldi.

Kaya, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, seçim hazırlıkları kapsamında Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Teşkilat çalışmalarının yanı sıra farklı çevreler, kişi ve kurumlarla görüş alışverişi yaptıklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Görüşmeler sonucunda milletimizin yönünün partimize döndüğünü müşahede ettik. Bahsettiğim illerimizde partimize yoğun katılım oldu. Partimize yönelen bu ilgi bizler mutlu ettiği gibi sorumluluğumuzu da arttırdı. Bu sorumluluk bilinciyle parti kadrolarımızı 2019 seçimlerine eksiksiz bir şekilde hazırlama gayretine girmiş bulunuyoruz. İnanıyoruz ki 2019 yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden büyük bir zaferle çıkarak, yerelde ve merkezde iktidarı devralarak ülkemizin sorunlarını bir bir çözmeye başlayacağız."