Saadet Partisi Genel Merkezinin Tahliyesi

Hisselerinin çoğunluğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin davayı kaybeden Saadet Partisinin, genel merkez binası giriş kapısında bulunan amblem de söküldü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ün ortağı olduğu ETAŞ'a ait binada kiracı olan ve şirket tarafından açılan davayı kaybeden Saadet Partisinin genel merkezinde, 11 Nisan'da başlayan tahliye işlemleri sürüyor.

Merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar da dahil tüm eşyalar taşındı.

Genel merkez binası giriş kapısında bulunan amblem de söküldü.

Genel merkezin çatısında bulunan partinin isminin yazılı olduğu tabela ise dün kaldırılmıştı.

Kaynak: AA