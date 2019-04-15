Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi! Tabelası Söküldü

Ankara'da, kirası ödenmediği için mahkemenin tahliye kararı verdiği Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde, tahliye işlemi sona erdi. Parti binasının çatısında bulunan partinin tabelası söküldü.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ile damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı, geçen Kasım ayında Yargıtay tarafından onandı. Yargıtay kararı ardından Çankaya ilçesi Ziyabey Caddesi'nde bulunan 3 katlı genel merkez binasında geçen Perşembe günü tahliye işlemi başladı. 4 gün süren tahliye işlemi sonrası parti binası tamamen boşaltıldı. Parti binasının çatısında bulunan partinin tabelası söküldü.

"BİNALAR YIKILSA DA TARİH ORTADADIR"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Akkiraz, en kısa sürede yeni yerlerinde hizmet vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Herhangi bir aksaklık bir gerileme söz konusu değil, yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir yer tutmak için arkadaşlar çalışıyorlar. Bina konusunda partimizin 20-30 yılını planladığımız için en azından kalıcı bir yer olması bakımından birtakım çalışmalar yürütüyoruz. Bu binada bizim açımızdan çok önemli bir tarih söz konusudur. Tarih bu binayla yazılmıştır. Binalar yıkılsa da elinizden gitse de tarih ortadadır. Biz o tarihle daha canlı daha dinamik şekilde yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA