Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eğitimde esas gayenin çocukları hayata, geleceğe hazırlamak olması gerektiğini belirterek, "İlk, orta, lise ve üniversite çağlarında öğrencilerimizin vasıf kazanmalarını sağlayacak bir müfredata ihtiyacımız var." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eğitimde esas gayenin çocukları hayata, geleceğe hazırlamak olması gerektiğini belirterek, "İlk, orta, lise ve üniversite çağlarında öğrencilerimizin vasıf kazanmalarını sağlayacak bir müfredata ihtiyacımız var." dedi.

Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında, 6-7 Eylül olaylarının 66. yılı olduğunu anımsatarak, Türkiye'de benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere başarılar dileyen Karamollaoğlu, 1,5 yıllık engebeli bir eğitim döneminin ardından bu yıl tutarlı, verimli bir eğitim yılının yaşanmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Eğitimde birtakım problemler bulunduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "1,5 yıllık pandemi dolayısıyla kesintili bir eğitim yaşadık. İnternet, televizyon üzerinden çocuklarımızın eğitimlerini devam ettirmeye çalıştık ama internet imkanının bulunmadığı yerlerde çocuklarımız eğitimden mahrum kaldı. En az yüzde 30'unun eğitim imkanlarından istifade edemediklerini biliyoruz. İnşallah bu dönemde bunlar geride kalmış olur." diye konuştu.

Karamollaoğlu, eğitimdeki politikaların çocukları sürekli sınava hazırlanmaya zorladığını savunarak, şöyle konuştu:

"Böyle bir imtihan sistemi olmaz. Çocuklar hep bir gerilim içinde yetişiyor. Bizim buna rıza göstermemiz mümkün değil. Eğitimde bizim esas gayemiz çocuklarımızı hayata, geleceğe hazırlamak olmalıdır. Bir numaralı mesele imtihana hazırlamak değil, bir imtihandan nasıl daha fazla puan alacağını ona öğretmek değil tam tersi bir okulu bitirdiği zaman hayata hazır olmalı, bir şeyin kulpundan tutup başarabilmeli. Hangi sahada olursa olsun mutlaka biz öğrencilerimizi vasıflı bir şekilde yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı da ilk, orta, lise ve üniversite çağlarında öğrencilerimizin vasıf kazanmalarını sağlayacak bir müfredata ihtiyacımız var."

"Artık hiçbir tahmin ve öngörü tutmuyor"

Karamollaoğlu, sebze ve meyve fiyatlarına işaret ederek, üreticinin de tüketicinin de mağdur olduğunu savundu.

Enflasyonun yüzde 19 olan Merkez Bankası faizlerinin üzerine çıktığını dile getiren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 1 ay önce artık enflasyonun faiz rakamlarının üzerine çıkmasının mümkün olmadığını ifade etmişti. Ama kendi kendisini, kendisinin mensupları maalesef tekzip ettiler. Ayrılan Ekonomi Bakanı bile 2021 yılı enflasyonunu yüzde 8 olarak ilan etmişti ama bugünkü şartlarda enflasyon 19'un üzerine çıkmayı başardı. Artık hiçbir tahmin ve öngörü tutmuyor. Bu, sistemde bir bozukluk olduğunun işareti. Ekonomiyi anlamıyorlar manasına geliyor. Hangi kararı alacaklarını bilemiyorlar. Ama bir karar almak mecburiyetindeler. Bizim mutlaka ve mutlaka birtakım tedbirleri almaya ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe