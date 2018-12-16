Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Uşak'ta

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Üretim ekonomisiyle zenginleşebiliriz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Çare Var" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Ekonominin güçlenmesi için adalet ve özgürlük kavramlarının gelişmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, Türkiye'yi yöneten siyasetçilerin problemlerin üstesinden nasıl geleceklerine dair görüşleri olmadığını savundu.

Karamollaoğlu, Türkiye ekonomisinin zor günler geçirdiğini dile getirerek "Hükümet dış güçler yüzünden ekonominin sıkıntı içinde olduğunu söylüyor. Ama işsizlik rakamları ortada, borç miktarı ortada. Türkiye'nin borç stoku giderek artıyor. Dış borç artıyor, Türk lirasının değeri düşüyor, vatandaşlarımızın alım gücü düşüyor. Üretim ekonomisiyle zenginleşebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin dış ticaretinin sürekli açık verdiğini iddia eden Karamollaoğlu, cari açığın ülke ekonomisi için önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'de üretimin artırılması gerektiğinin altını çizerek "Çiftçinin üretim maliyetleri düşürülmeli. Çiftçi üretmeli ki ülke kazansın. Çiftçi ve besici üretmezse ülkenin karnını doyuramazsınız. Tarım ürünlerini ithal ederek bu iş olmaz. Üretmek zorundayız, üretmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Toplantıya Saadet Partisi Uşak İl Başkanı Hüseyin Çakmak, CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım, iş adamları ve partililer katıldı.

Karamollaoğlu, toplantının ardından Uşak'tan ayrıldı.