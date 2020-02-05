Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Trump, yüzyılın rezilliğini imzaladı"

05.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:28

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "ABD Başkanı Trump, Filistin meselesinde insanlığın gözünün içine baka baka, 'yüzyılın anlaşması' diyerek yüzyılın rezilliğini imzaladı." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esed rejiminin İdlib'de Mehmetçik'e yönelik saldırısını lanetleyen Karamollaoğlu, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyelerini ileten Karamollaoğlu, yaşanan hadisenin üzücü olduğunu belirtti.

İdlib'de endişe verici gelişmelerin yaşandığının altını çizen Karamollaoğlu, "İdlib'deki insanlık krizi içimizi yakmaktadır. Astana ve Soçi süreci bir nebze de olsa bize umut vadediyor. Rusya ve rejim güçlerinin adeta iş birliği içinde gerçekleştirdiği bu saldırılar bizi endişeye sevk ediyor. İdlib'de gerçekleşecek çatışmaların hiçbir ülkeye faydası olmayacaktır. Burada en büyük zararı masum sivil halk görecektir. İdlib'de rejim ve Rusya'yı makul düşünmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Kudüs karanını eleştiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Trump, Filistin meselesinde insanlığın gözünün içine baka baka, 'yüzyılın anlaşması' diyerek yüzyılın rezilliğini imzaladı. Bedeli ne olursa olsun Müslümanca yaşamanın haysiyetine talip olanlar, bu projenin sonuna kadar karşısında olacaklar. Şam, Trablus ve İstanbul ne ise Kudüs'te o manayı taşır. Eğer bugün Kudüs'ü müdafaa edemezsek, yarın Diyarbakır'ı, Konya'yı, İstanbul'u da müdafaa etmekte aciz kalırız."

Büyük Kudüs Mitingi 9 Şubat'ta

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda 9 Şubat'ta Büyük Kudüs Mitingi düzenleyeceklerini hatırlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün Kudüs için bütün kimliklerden sıyrılıp tek bir yürek olma günüdür. Bugün Kudüs için bütün ihtilafları bir kenara bırakma ve ittifak günüdür. Bütün siyasi partileri mitinge davet ediyorum. Meclisteki bütün partilerin ittifak halinde Amerika'nın bu kararına tepki göstermesini hem takdirle hem de şükranla yad etmeyi bir vazife görüyorum."

Kaynak: AA