Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilişkin, "Enflasyon yüzde 30 iken siz eğer çalışana enflasyonun üzerinde yüzde 5'lik artış verirseniz işte o hakiki manada zamdır. Ama uzun zamandır maalesef çalışan insanımız bundan yoksun durumda. Bundan dolayı Sayın Bakan'ın 'En yüksek rakamları verdik.' demesini kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, işsizlik fonu varlığında 2021'in ilk 3 ayından itibaren devam eden düşüş eğer önlenemezse, bu fonun 2 yıla kalmadan tamamen eriyeceğini söyledi.

Devlet gelirlerinin giderleri karşılamaktan aciz duruma düştüğünü belirten Karamollaoğlu, bu sebeple hem işçi ve memur maaşlarının gerektiği gibi artırılamadığını hem de yapılan zamların emekliler de dahil insanları ciddi geçim sıkıntısı içine sürüklediğini ifade etti. Memur ile hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zam demek çalışan bir insanın geçimini daha rahat karşılayacağı bir artış demektir. Bundan dolayı da her zaman enflasyon dikkate alınarak zam rakamları ortaya konur. Eğer bir memlekette enflasyon yüzde 30-40'sa siz de çalışan insana yüzde 29 zam yaptıysanız bunun adına zam denmez. Çünkü geçimini bir önceki seneden daha zayıf noktada karşılayacak bir artış almıştır. Enflasyon yüzde 30 iken siz eğer çalışana yüzde 35 yani enflasyonun üzerinde yüzde 5'lik bir artış verirseniz işte o hakiki manada zamdır. Ama uzun zamandır maalesef çalışan insanımız bundan yoksun bir durumda. Bundan dolayı Sayın Bakan'ın 'En yüksek rakamları verdik.' demesini kabul etmemiz mümkün değildir."

Karamollaoğlu, geçmişte enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğu dönemlerde bazı hükümetlerin tarihe damga vuran zam oranları yaptığını söyledi. Ekonomi sil baştan ele alınmadan Türkiye'nin problemlerini çözmenin mümkün olmayacağını ileri süren Karamollaoğlu, ekonominin köklü şekilde düzelmesinin kaynakların doğru kullanılmasıyla mümkün olduğunu, bu durumda bütün kaynakların yatırıma aktarılması gerektiğini kaydetti.

"Asker olarak bizim orada bulunmamızı arzu etmiyorlar"

Taliban'ın Türk askerini Afganistan'da istemediğinin gündeme geldiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Geçmişte Afgan ordusunun subaylarını Türkiye'de yetiştirme imkanı tanınmıştı. Bundan sonra da olabilir ama asker olarak bizim orada bulunmamızı arzu etmiyorlar. Onlar, 'Eğer destek vermek istiyorsanız iş adamlarınızla, kalifiye insanlarla gelin bizim kalkınmamıza destek verin.' diyorlar ki, mantıklı olan da budur." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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