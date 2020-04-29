Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması
29.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:38

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanı'na saldırmayı doğru görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı, hastalığı atlatanlara da şifa dileklerinde bulunan Karamollaoğlu, son günlerde açıklanan rakamların ümit verdiğini belirtti.

Hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karamollaoğlu, "Sağlık çalışanlarımız hakikaten çok ciddi bir mücadele verdiler, fedakarca davrandılar. Sağlık çalışanlarının gayretlerini unutmamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın Afrin'de sivillere yönelik saldırısını lanetleyen Karamollaoğlu, salgın sürecinde halkın güvenlik güçlerine hassas davranması gerektiğini vurguladı.

Salgın nedeniyle ekonomik krizin büyüdüğü değerlendirmesinde bulunan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Salgın sebebiyle iş yerlerinin büyük bir kısmı kapandı. Esnafın büyük çoğunluğu işçi çıkarmak zorunda kaldı. Her meslek grubunun mağdur olduğu çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Daha da endişe verici olan ise salgın sonrası oluşacak ekonomik tablo. Bakınız çok açık bir şekilde ifade ediyorum; eğer gereken tedbirler alınmaz veya gecikirse ekonomik bir tsunami gelecek."

Türkiye'nin bir numaralı meselesinin tarım ve gıda olduğunu öne süren Karamollaoğlu, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda tarım ürünlerinin ithal edilebileceğini söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği yardım malzemelerini Suriye, Arakan, İran ve Filistin'e de göndermesi gerektiğini savundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde kullandığı ifadeler nedeniyle bazı kesimlerce hedef alınmasını nkabul edilemez olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile hayatının kutsallığı, neslin muhafaza edilmesi gibi kuralların yanında çalmamak, rüşvet yememek, devlet malına el uzatmamak, adil davranmak, insan öldürmemek bizim inancımızın temelini oluşturur. Buradan bu ülkede toplumun değerleriyle çatışarak yol almaya çalışanlara sesleniyorum. Bu milletin değerlerini, inançlarını küçümseyemezsiniz. Bu tavırla bir yere varmanız mümkün değildir. Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanına saldırmayı doğru görmüyoruz."

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haber
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı Haber
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye toplamda 9 bin lira ceza kesildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Şehirler arası ulaşım bayramda da yasak olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
İhtiyaç sahibi ülkelere yardım yapılmazsa, dünyadaki korona vaka sayısı 1 milyarı bulabilir
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Son Dakika: Okullarda uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
2. Abdülhamit'in mirası, salgın hastanesi olacak! Restore çalışmalarının %50'si tamamlandı
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Ozan Güven Ajda Pekkan Nur Yerlitaş
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Malcolm Thomas Ali Şafak Öztürk Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 15:15:42. #1.14#
title