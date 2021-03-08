Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı diledi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı diledi

08.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:04
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı diledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı yayımladı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden dizi ve sinema oyuncusu, tiyatromuzun usta isimlerinden Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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