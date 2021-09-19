Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu Açıklaması

AA / Recep Bilek - Haberler | Politika
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "(Taliban'ın Afganistan yönetimini devralması) Türkiye'nin Afganistan'da bir destek temasında bulunmasını, onlara yol göstermesini biz de tasvip ederiz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "(Taliban'ın Afganistan yönetimini devralması) Türkiye'nin Afganistan'da bir destek temasında bulunmasını, onlara yol göstermesini biz de tasvip ederiz." dedi.

Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Saadet Partisi Samsun İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulunda konuşan Karamollaoğlu, Türkiye'de ve dünyada huzur ve barışın hakim olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Huzur ve barışın sadece sözle gerçekleşmediğini belirten Karamollaoğlu, "Dünya çapında 'barış' dediğiniz zaman silahların susması icap eder ama silahlar susmaz. Çünkü birçok ülke kendi menfaatleri için başka ülkeleri istila etmekte tereddüt göstermezler. Hunharca davranmakta, katliam yaratmakta hiç tereddüt göstermezler. Dünya katliam sahneleriyle bugünlere gelmiştir. Bizler de geçmişimizde yer gelmiş hatalar yapmış olabiliriz ama zulüm bizim kitabımızda yazmaz, prensiplerimizde yer yoktur. Bundan dolayı esas hedefimiz, barışın ve huzurun tesisidir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, huzur ve barışın gerçekleşmesi için inanç, fikir, düşünce hürriyetine saygının şart olduğunu vurguladı.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasına değinen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Afganistan'da bir destek temasında bulunmasını, onlara yol göstermesini biz de tasvip ederiz. Çünkü bunlar devlet yönetimi nedir bilmiyorlar. Kırk yıldır sadece savaşmışlar. Önce Ruslara karşı, sonra kendi aralarında arkasından da Amerikalılara karşı. Ne oldu? Afganistan darmadağın oldu. Şimdi, onların kendilerine danışmanlık yapacak birilerine ihtiyacı var. Pakistan o konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Türkiye de yardımcı olacak gibi gözüküyor ama bu ağırlıklı olarak Taliban'ın tavrına bağlı. Eğer onlar dışarıdan hiçbir destek almadan kendileri bugünkü haliyle politikalarına devam etmek isterlerse başarılı olamazlar. Üzüntüm o. Allah hepimize yardım etsin. Onlara da aklıselim ihsan etsin."

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu Açıklaması

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu: Açıklıyorum, adayım

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu: Açıklıyorum, adayım

 Demirtaş: 'Bundan sonraki 2,5 yılımız hizmet atağıyla geçecek'

Demirtaş: "Bundan sonraki 2,5 yılımız hizmet atağıyla geçecek"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mansur Yavaş Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Bensu Soral Hande Erçel
Spor Yemek Tarifleri Şenol Güneş Marcao Abdullah Avcı Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Samsun'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:54:24. #1.17#