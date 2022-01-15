Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Sağlık durumum oldukça iyi" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Sağlık durumum oldukça iyi"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu, istirahatine evinde devam edeceğini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu, istirahatine evinde devam edeceğini belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Karamollaoğlu'nun ifadelerine yer verildi.

Başta doktor, hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Karamollaoğlu, herkesi sevgi ve muhabbetle selamladı. Karamollaoğlu, "Cenabıhakk'a bir kez daha hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi. Bugün hastaneden taburcu oldum. Birkaç gün daha evimde istirahatime devam edeceğim." bilgisini paylaştı.

Temel Karamollaoğlu, sürecin başından itibaren dualarını eksik etmeyen, selamlarını ileten, bizzat hastaneye gelerek şifa temennilerini paylaşan teşkilat mensuplarına ve toplumun her bir kesiminden vatandaşlara teşekkür etti.

Koronavirüs tedavisi gören Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gören Karamollaoğlu hastaneden taburcu oldu

 CHP'li Yıldırım Kaya Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim dedi, Kılıçdaroğlu'nun Kabe anısını anlattı

CHP'li Yıldırım Kaya Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim dedi, Kılıçdaroğlu'nun Kabe anısını anlattı
AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu, istirahatine evinde devam edeceğini belirtti.

title